Мусаев об учебе: «На сессии рассказал преподавателям, что я футболист, так как были пропуски»

Полузащитник рассказал об учебе.

– На футбол уходила большая часть времени. Учебе не мешало?

– Меня родители заставляли учиться. Я закончил 11-й класс с одной «четверкой», неплохо сдал ЕГЭ и отучился в университете Лесгафта на тренера.

Сейчас в Казани учусь на первом курсе магистратуры на «финансы и кредиты» в университете «ТИСБИ». Меня интересует тема экономики.

– На заочке?

– Нет, на вечернем отделении. С 5 до 8 вечера. Недавно даже сдал сессию.

– Одногруппники знают, что вы футболист?

– У нас небольшая группа. Вроде кто-то знает. Сначала никому ничего не говорил. Но потом на сессии пришлось рассказать преподавателям, потому что у меня были пропуски, – сказал Мусаев.