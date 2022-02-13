Фрэнк Лэмпард: «Я большой поклонник ван де Бека как игрока»

Теги Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Лидс Донни ван де Бек Футбол

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника Донни ван де Бека.

Мерсисайдский клуб ранее разгромил «Лидс» (3:0) в 24-м туре АПЛ, а нидерландский хавбек отыграл матч целиком.

«Я знал Донни как игрока со стороны. Сюда я пригласил его из-за таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, в трудолюбии он не уступал другим игрокам.

Он давал нам чувство спокойствия и связывал игру. Донни также уверенно владел мячом, именно для этого я его сюда пригласил. 

Я большой поклонник его как игрока. Думаю, он способен выступать на разных позициях», – сказал Лэмпард.

Напомним, «Эвертон» арендовал ван де Бека у «Манчестер Юнайтед» в январе до конца сезона. 

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