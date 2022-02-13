Клопп о контракте Милнера: «Переговоры идут. Нет никаких шансов на то, что он завершит карьеру»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» и полузащитник Джеймс Милнер ведут переговоры о новом контракте, сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Переговоры идут, но, как и всегда, от дальнейших комментариев на эту тему мы отказываемся.

Клуб пообщается с Милнером, посмотрим. Нет никаких шансов на то, что Милли завершит карьеру», – сказал Клопп.

Срок действующего контракта англичанина с клубом истекает этим летом. Милнер играет за «Ливерпуль» с 2015 года.

В этом сезоне 36-летний хавбек провел за «Ливерпуль» 23 матча во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его полная статистика – здесь.

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