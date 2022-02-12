Альбиоль о столкновении с Винисиусом: «Я не видел его, а если бы ударил локтем, у него пошла бы кровь, и он бы покинул поле»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал эпизод матча против «Реала» в 24-м туре Ла Лиги, когда нападающий соперника Винисиус Жуниор упал после контакта с ним.
На 14-й минуте бразилец пробегал мимо Альбиоля в штрафной площади «Вильярреала», пытаясь догнать мяч. В этот момент испанец поднял руку, и игрок «Реала» получил удар локтем по лицу. Винисиус упал, но арбитр Хосе Мартинес не назначил пенальти.
«Я не видел его, а если бы ударил его, то у него пошла бы кровь, это точно, но он встал.
Он столкнулся с моим плечом, если бы я ударил его локтем, он бы наверняка покинул поле», – сказал Альбиоль.