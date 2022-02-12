Мэйсон Маунт: «Знаю, многие выбрасывают медали за 2-е место, но я храню все. Это помогает вспомнить, как расстроен я был»

Полузащитник рассказал, как относится к поражениям в финалах.

– Конечно, медали за победы занимают лучшее место на полке. Медали за второе место я храню в качестве воспоминаний. Это помогает вспомнить, как расстроен я тогда был.

Знаю, что многие игроки выбрасывают их, но мне нравится, что они есть. Ведь потом ты видишь медали за победы, вспоминаешь это чувство, которое испытал после успеха, и ты помнишь это. Я храню все.

– Что бы вы сказали человеку, который выходит на свой первый финал?

– Наслаждайся этим как можно сильнее. Когда ты получаешь удовольствие, ты очень хорошо запоминаешь это. Я довольно много помню с финала Лиги чемпионов. Единственное – забыл момент, когда мы забили. Это произошло слишком быстро.

Все как в тумане. Я помню, как долго кричал так сильно, что у меня заболела голова, и я потерял голос.

Я не очень хорошо спал, и это было единственное, что меня волновало в день игры. Были бабочки в животе. Я не очень хорошо ел в тот день, но, когда мы добрались до стадиона, я был очень взволнован, – сказал Маунт.