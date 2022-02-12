«Рубин» должен 40 млн рублей за аренду «Ак Барс Арены». Клуб планируют не пускать на стадион до получения денег

Конфликт между и руководством «Ак Барс Арены» продолжается.

Как стало известно «Бизнес Online», руководство стадиона планирует поставить боссам «Рубина» ультиматум, так как уже два года не получает от казанцев деньги за аренду. Клуб должен будет либо погасить долги, либо заняться поиском новой домашней арены.

На сегодняшний день «Рубин» должен «Ак Барс Арене» 40 млн рублей.

Ранее стоимость аренды составляла 3,8 млн рублей за каждый матч, но затем из-за пандемии коронавируса ее понизили до 2,8 млн рублей. Долг, скопившийся к тому моменту, был тоже пересчитан. «Рубин» даже эту сумму считает завышенной, так как знаком с примерами Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Прошлой осенью стадион был готов пойти на дальнейшие уступки. Руководство арены было готово снова понизить стоимость в обмен на право реализации части билетов, но «Рубин» отказался. Клуб вообще не платит , хотя и зарабатывает на каждом матче с продажи билетов.

Если ситуация не разрешится, то «Рубин» может остаться без домашней арены на матчи Кубка России против «Ротора» (3 марта) и с «Ростовом» (14 марта), так как на стадионе «Центральный» к этому моменту не успеют подготовить поле.