Капитан «Эспаньола» Дардер: «Если у фаната плохой день на работе, он не останется дома плакать. А футболист после поражения должен запереться и не выходить»

Капитан «Эспаньола» поделился мнением о том, как фанаты реагируют на повседневную жизнь футболистов после поражений команды.

– Вы играли за «Лион» с . Сейчас он выступает за «Барселону» – вашего соперника в воскресенье.

– Соперничество между «Барселоной» и «Эспаньолом» означает, что вам нельзя часто встречаться… У него своя жизнь, а у меня своя, но мы общаемся. У него сейчас трудные времена, но он очень, очень хорош.

– Люди забывают – насколько?

– Это проблема. Люди видят игрока, у которого были сложности последние два года. Но я говорю с людьми из «Барселоны» – у меня там есть друзья, – и они видят, как он тренируется, и говорят, что он на том же уровне, на котором был раньше.

Дело в том, что если к вам приклеили этот ярлык – уже тяжело. Что делать, если у вас есть такой ярлык? Уходить, потому что вы не избавитесь от него.

– Вы сказали, что соперничество между клубами мешает вам с Умтити проводить время вместе...

– Вы можете видеть друг друга, да, но вы должны быть осторожны. Если проиграешь и пойдешь обедать с игроком «Барселоны», пффф...

Забывают, что мы такие же люди, не только футболисты. Если у фаната плохой день на работе, он не останется дома и не будет плакать. Наоборот, это день, когда им больше всего хочется поесть где-нибудь с друзьями.

Если я плохо сыграю, если проиграю, не заставляйте меня сидеть дома. Но раньше я так и делал. Если проигрывал «Эйбару», не говоря уже о «Барселоне», то два дня не выходил из дома. Не то чтобы из-за страха, но люди же что-то говорят...

Конечно, после поражения нельзя ходить на вечеринки – нужно быть чутким к чувствам людей, – но разве может быть проблемой перекус где-то с моим сыном? Но все так, словно, если ты проигрываешь, должен запереться дома. И я так и делал, – сказал Дардер.

Капитан «Эспаньола» Дардер о депрессии: «У меня есть все, а мои друзья по 8 часов долбят камни, у них нет денег, и они счастливее. Футбол съел меня»