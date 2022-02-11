Холдинг Месси уволил 40 работников отеля в Кадисе после его покупки. За них вступился глава муниципалитета

Нападающий был подвергнут критике за методы управления в гостиничном бизнесе.

Холдинг аргентинца MIM Hotels group приобрел отель в Сотогранде, городе на юге Испании в провинции Кадис в автономном сообществе Андалусия. После этого был уволен весь персонал отеля – 40 сотрудников.

«У отеля есть постоянная клиентура, семьи, которые проводят там лето на протяжении более чем 20 лет.

И мы не позволим, чтобы первым решением было увольнение замечательных профессионалов, мужчин и женщин, которые пользуются моей поддержкой и которые должны быть инкорпорированы в работу.

Был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет. К сожалению, первая новость, которая дошла до них от новой гостиничной группы, – это их увольнение!» – цитирует главу муниципалитета Сан-Роке (входит в провинцию Кадис) Карлоса Руиса Боиша Euro Weekly News со ссылкой на Europa Sur.

Отметим, что это уже шестой отель в активе гостиничной группы Месси.