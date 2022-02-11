Зума из-за скандала с кошкой не вызовут в сборную Франции на мартовские матчи. Дешам был возмущен видео

Защитник не будет вызван в сборную на мартовские матчи, сообщает ESPN.

Причина – скандальное видео, на котором футболист жестоко обращается со своей кошкой.

Утверждается, что главный тренер французов был разочарован и возмущен видео, из-за чего не вызовет Зума на матчи с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

Зума провел 11 матчей за сборную Франции, в последний раз он вызывался в национальную команду в ноябре 2021-го.

Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»