Хави хотел подписать в «Барсу» Тео Эрнандеса. Руководство отказало тренеру – «Милан» хотел за защитника 50 млн евро

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Главный тренер «Барселоны» Хави хотел, чтобы клуб купил защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Штаб испанского специалиста считал, что Тео – идеальный кандидат для конкуренции с Жорди Альбой на левом фланге защиты.

Поначалу руководство «блауграны» поддержало идею, однако вскоре выяснилось, что «Барса» не сможет позволить себе этот трансфер. «Милан» хотел получить за Эрнандес не менее 50 млн евро, а сам футболист хотел зарплату около 10 млн евро до уплаты налогов.

В итоге «Барселона» отказалась от идеи трансфера.

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