«Реал» еще не решил, продлевать ли контракт с Асенсио. Соглашение вингера истекает летом 2023-го

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Будущее полузащитника «Реала» Марко Асенсио остается неопределенным.

По данным Marca, в «Реале» пока не решили, предлагать ли испанцу новый контракт. Срок его действующего соглашения истекает летом 2023 года.

В начале сезона руководство «Мадрида» склонялось к тому, чтобы не предлагать Асенсио новый контракт, однако прогресс в игре хавбека заставил боссов клуба задуматься.

Окончательного решения пока нет. «Реал» думает о плюсах и минусах возможного продления контакта с Асенсио.

В этом сезоне 26-летний вингер провел 25 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 8 голов. Его статистика – здесь.

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