Клопп о 2:0 с «Лестером»: «Не лучший матч «Ливерпуля», но мы заслужили победу. Жота точно прибавил»

Главный тренер дал комментарий после победы над «Лестером» (2:0) в .

О матче

– очень хорошая команда. Моменты у нас были получше, и мы заслужили победу. Это был, конечно, не лучший наш матч, но мы сыграли достаточно хорошо для победы».

Об успешной игре Жоты

«У нас было ощущение, что такое может случиться. Не то чтобы мы его очень выгодно купили, он нам не бесплатно достался! Но мы надеялись.

Мы правда думали, что он станет выдающимся игроком. Он уже им был, но он точно прибавил».

О сокращении отставания от «Манчестер Сити»

«Не думаю, что они уже чувствуют наше дыхание Но мы просто стараемся выигрывать», – сказал тренер.