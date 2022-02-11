Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером» – 2:0

В 24-м туре дома переиграл (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал атакующий полузащитник «красных» .

«Ливерпуль», набрав 51 очко, занимает второе место в таблице – у «Ман Сити»60 баллов и на матч больше. «Лестер» идет 12-м, имея 26 баллов.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги