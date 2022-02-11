Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером» – 2:0

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В 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома переиграл «Лестер» (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал атакующий полузащитник «красных» Диогу Жота.

«Ливерпуль», набрав 51 очко, занимает второе место в таблице – у «Ман Сити»60 баллов и на матч больше. «Лестер» идет 12-м, имея 26 баллов.

Ливерпуль – Лестер 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Диогу Жота, 2:0 – 87 Диогу Жота.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс (Эллиотт, 60), Фирмино (Салах, 60), Диогу Жота, Диас (Минамино, 90).
ЛестерШмейхель, Джастин, Амарти, Ндиди, Томас, Олбрайтон, Мэддисон, Сумаре (Тилеманс, 60), Дьюзбери-Холл, Дака (Ихеаначо, 60), Лукман (Барнс, 79).
Предупреждение:
Фирмино (50).

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