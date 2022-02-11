«Челси» готов продать Кепу летом, если получит хорошее предложение. Тренеры клуба считают, что он сильнее Де Хеа и Симона

может продать вратаря Кепу Аррисабалагу летом.

По данным The Times, лондонский клуб ожидает, что получит предложения по 27-летнему голкиперу летом. «Челси» не станет препятствовать его уходу, если получит хорошее предложение.

Тренерский штаб «Челси» считает Аррисабалагу более сильным вратарем, чем Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Унаи Симон («Атлетик»), которых тренеры сборной Испании предпочитают Кепе. Аррисабалага не играл за национальную команду с октября 2020 года.

Кепа усердно работал над улучшением своей игры, а также дополнительно занимался в тренажерном зале, чтобы увеличить мышечную массу. Тренерский штаб «Челси» заметил это.

Ранее клубы не делали предложений по Кепе, так как их отпугивала плохая форма вратаря. Достигнутый прогресс, а также готовность «Челси» к продаже могут привести к всплеску интереса к этому игроку.

В этом сезоне испанец пропустил 9 голов в 13 матчах за «Челси». Он является самым дорогим вратарем мира, в 2018 году лондонцы заплатили за него 71 млн фунтов.