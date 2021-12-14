Сарри хочет подписать Кепу в «Лацио»

«Лацио» хочет подписать нового вратаря.
Хосе Рейна в последнее время не играет за римский клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.
Поэтому «Лацио» желает видеть в команде нового голкипера. Столичный клуб интересуется Алексом Меретом из «Наполи».
Однако тренер римлян Маурицио Сарри больше всего хочет видеть в команде Кепу Аррисабалагу из «Челси», с которым он работал в лондонском клубе, сообщает Rompi Pallone со ссылкой на La Repubblica.
Статистику испанского вратаря можно найти здесь.
Кепа отказался замениться в финале Кубка лиги. Сарри психанул, но потом сказал, что все ок
Кепа о конфликте с Сарри в финале Кубка лиги: «Это огромное недопонимание. У меня не было травмы, я просто хотел потянуть время и помочь команде»