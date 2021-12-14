Сарри хочет подписать Кепу в «Лацио»

хочет подписать нового вратаря.

Хосе Рейна в последнее время не играет за римский клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.

Поэтому «Лацио» желает видеть в команде нового голкипера. Столичный клуб интересуется Алексом Меретом из .

Однако тренер римлян больше всего хочет видеть в команде из , с которым он работал в лондонском клубе, сообщает Rompi Pallone со ссылкой на La Repubblica.

Статистику испанского вратаря можно найти здесь.

Кепа отказался замениться в финале Кубка лиги. Сарри психанул, но потом сказал, что все ок

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