Сарри хочет подписать Кепу в «Лацио»

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«Лацио» хочет подписать нового вратаря.

Хосе Рейна в последнее время не играет за римский клуб из-за плохой формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.

Поэтому «Лацио» желает видеть в команде нового голкипера. Столичный клуб интересуется Алексом Меретом из «Наполи».

Однако тренер римлян Маурицио Сарри больше всего хочет видеть в команде Кепу Аррисабалагу из «Челси», с которым он работал в лондонском клубе, сообщает Rompi Pallone со ссылкой на La Repubblica.

Статистику испанского вратаря можно найти здесь.

Кепа отказался замениться в финале Кубка лиги. Сарри психанул, но потом сказал, что все ок

Кепа о конфликте с Сарри в финале Кубка лиги: «Это огромное недопонимание. У меня не было травмы, я просто хотел потянуть время и помочь команде»

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