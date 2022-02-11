Итальяно о 3:2 с «Аталантой»: «Фиорентина» играла агрессивно, смело и верила до конца»

Главный тренер «Фиорентины» подвел итоги выездного матча 1/4 финала Кубка Италии с «Аталантой» (3:2).

«До того, как отыгралась, думаю, мы контролировали игру и имели моменты сделать счет 2:0. Но они сравняли при первой же возможности.

[о победном голе на 93-й минуте] В концовке, перед исполнением штрафного, я отправил всех вперед, поскольку было реально страшно, что в дополнительное время придется играть вдесятером (на 79-й минуте у «фиалок» был удален защитник Лукас Мартинес – прим. Sports.ru).

Мы играли агрессивно, смело, верили до самого конца, ну, и без везения не обошлось. Выиграть в Бергамо – нелегкая задача для любого клуба», – сказал Итальяно.

В полуфинале турнира встретится с «Ювентусом».