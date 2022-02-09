Марко Верратти: «Лига 1 – один из самых сложных чемпионатов. Ее воспринимают не так, как она того заслуживает»

Полузащитник высказался об уровне Лиги 1.

– Знаете, Лига 1 – один из самых сложных чемпионатов, без сомнения. Тебе противостоят очень хорошо готовые физически, очень крепкие игроки. Если соперник хорошо подготовлен тактически, то он может доставить много неприятностей на контратаках.

В Серии А очень большой акцент на тактику. Я никогда там не играл (всю карьеру в Италии Марко выступал за «Пескару» в Серии B – прим. Sports.ru), но когда смотрю матчи чемпионата Италии, то думаю, что команда вроде «ПСЖ» чувствовала бы себя там еще лучше.

Во Франции, когда ты владеешь мячом, нужно сразу думать о том, что будешь делать, если потеряешь его. Поэтому полузащитники должны уметь достаточно быстро организовать контрпрессинг, защищаться при продвижении, чтобы потом не бежать 90 метров назад.

– На твой взгляд, ты сейчас больше французский футболист, нежели итальянский?

– Я вырос в Лиге 1. Я рад этому, здесь я многому научился. Игроки, приехавшие в чемпионат Франции и мало знающие о нем, часто говорят мне, как им тяжело. За пределами Франции Лигу 1 воспринимают не так, как она того заслуживает, но это очень сложный чемпионат, – сказал Верратти.

«Хороший пас – это как хорошая обводка». Глубокие мысли Верратти о красоте футбола, отказе от выносов и даже игре лежа