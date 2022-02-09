Фанаты «ПСЖ» недовольны руководством: «Клуб потерял ДНК. Он презирает внутренние трофеи и набирает звезд, как избалованный ребенок»

Ультрас из группы CUP (Collectif Ultras Paris) выразили недовольство руководством парижского клуба.

«Уже слишком долго клуб предлагает нам то, что мы не можем поддерживать. Клуб хочет быть глобальным брендом. Он до такой степени одержим продажей футболок, что забыл о своем наследии. Клуб оскорбляет болельщиков, играя дома в выездной форме.

Клуб набирает звезд, как избалованный ребенок, не заботясь о последовательной стратегии. Это клуб, который так много мечтает, что ему кажется, будто сезон начинается в феврале. А внутренние трофеи он презирает. Мы больше не узнаем наш клуб, который, похоже, потерял ДНК», – говорится в заявлении.

Фанаты также описывают руководство как «непонятное на всех уровнях», а также выражают сожаление по поводу постоянной смены тренеров и непоследовательной селекционной политики.