Товарищеские матчи. «Спартак» забил 5 мячей «Ливе», ЦСКА одолел «Люнгбю», «Ростов» обыграл «Линенсе» и уступил «Хаугесунну»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
Турция
«Крылья Советов» Россия – «Астана» Казахстан – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Липовой (43), 1:1 – Аймбетов (46), 2:1 – Горшков (64).
«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 46), Божин (Солдатенков, 46), Чернов (Витюгов, 46) (Салтыков, 69), Фернандо (Бейл, 46) (Герчиков, 69), Бейл (Горшков, 25) (Гудков, 69), Витюгов (Якуба, 25) (Иванисеня, 61), Иванисеня (Коваленко, 25) (Великородный, 69), Зиньковский (Пиняев, 46), Липовой (Ежов, 46), Цыпченко (Сарвели, 35), Игнатьев (Глушенков, 46).
Испания
«Ростов» Россия – «Линенсе» Испания Д3 – 2:1 (0:0)
Голы «Ростова»: 1:1 – Щетинин (60), 2:1 – Голенков (69).
«Ростов»: Бабурин, Селява, Мухин, Поярков, Щетнин, Боженов, Сильянов, Лангович, Тугарев, Мельников, Комличенко.
ЦСКА Россия – «Люнгбю» Дания – 3:2 (2:1)
Голы ЦСКА: 1:0 – Обляков (27), 2:1 – Заболотный (43), 3:2 – Яковлев (86).
ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Фукс, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Мухин, Медина, Языджи, Зайнутдинов, Заболотный.
ОАЭ
«Спартак» Россия – «Лива» ОАЭ – 5:1 (4:0)
Голы «Спартака»: Николсон (5, 12), Классен (20), Денисов (24), Рассказов (54).
«Спартак»: Максименко, Денисов, Гапонов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Бакаев, Николсон.
«Урал» Россия – «Арарат-Армения» Армения – 1:2 (0:2)
Гол «Урала»: 1:2 – Бикфалви (71).
«Урал»: Годзюр (Болвин, 86), Емельянов (Фидлер, 73), Динга (Колесниченко, 55), Магомедов (Кулаков, 55), Шмыков (Гогличидзе, 55), Щербаков (Подберезкин, 55), Толкачев (Кузьмичев, 55), Мосин (Мамин, 55), Маковский (Бикфалви, 55), Железнов (Юшин, 55), Агеев (Гаджимурадов, 55).
Турция
«Химки» Россия – «Германштадт» Румыния Д2 – 0:0 (0:0)
«Нижний Новгород» Россия – «Левадия» Эстония – 2:0 (1:0)
Голы «Нижнего Новгорода»: 1:0 – Сулейманов (2), 2:0 – Александров (75).
«Нижний Новгород»: Гойло, Юлдошев (Шарипов, 60), Гоцук (Косарев, 60), Каккоев (Александров, 31), Карасев (Горбунов, 46), Калинский (Пенчиков, 60), Ткачук (Масоэро, 60), Стоцкий, Ларсен, игрок на просмотре (Эннин, 60), Сулейманов (Миладинович, 60).
Испания
«Ростов» Россия – «Хаугесунн» Норвегия – 0:2 (0:0)
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сильянов, 73), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 73), Хасимото (Мелехин, 46), Глебов, Фольмер, Полоз (Мельников, 73), Турищев, Соу (Комличенко, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.