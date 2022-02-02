Собчак о Канделаки: «Тина становится гендиректором «ТНТ». История с управлением «Матч ТВ» провалилась, а теперь такой прорыв»

Журналистка Ксения Собчак сообщила о том, что заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки станет генеральным директором «ТНТ».
«Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором «ТНТ».
Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением «Матч ТВ» и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок.
Поздравляю дорогую подругу!» – написала Собчак.
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