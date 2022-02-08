Вратарь «Оренбурга» Гошев о Высоцком: «Растирался под «Охоту на волков». Заходит мой ровесник: «Как можно это говно слушать?» Хотелось втащить»

Вратарь рассказал об отношении к поэту и музыканту Владимиру Высоцкому.

– Не допускал, что твоей работой станет музыка?

– Пока это только хобби. Был случай в Оренбурге. В тренажерном зале ко мне подошла девушка и предложила сыграть в ресторане «Космос» на пианино. До этого дело так и не дошло. Похоже, у нее были какие-то свои цели. Более интимные, не только послушать. Так что отказался.

Кстати, раньше всерьез воспринимал игру перед публикой. Сейчас делаю это с удовольствием. В прошлом году играл в отеле Calista в Белеке (там хороший рояль), рядом сидел главный тренер, слышал – и страха у меня не было, я его переборол.

– Пробовал сочинять свою музыку?

– Нет, но хочется. Для этого нужны инструменты. Хотя есть GarageBand, Logic Pro… Тексты я написать могу, их можно наложить на музыку. Но пока это не освоил.

– Один из последних постов в инстаграме – стихотворение Максимилиана Волошина. Твой любимый поэт?

– Нет, любимый – Высоцкий. Чем он для меня намбер ван: везде, о чем бы он ни писал – скалолазанье, тюрьма, лыжи – он свой. Когда читаешь, думаешь: он занимается этим всю жизнь. Таких, как Высоцкий, больше не делают, появляются раз в 200 лет.

Удивило отношение к нему некоторых ребят в «Оренбурге». Как-то я растирался перед тренировкой под «Охоту на волков». Заходит парень, мой ровесник: «Как можно это говно слушать?» Я чуть не взорвался, хотелось втащить.

Все, кто как следует слушал Высокого, понимают глубокий смысл его поэзии, – сказал Гошев.

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