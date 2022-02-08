Вратарь Гошев о Моргенштерне: «Пропаганда наркотиков в музыке. Завуалированно наверняка»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.
– Как у тебя с хип-хопом?
– Могу включить в машине – тоже заводит, сподвигает на что-то. Одно время залпом слушал Дрейка, весь американский рэп.
Больше люблю Гуфа, Басту, «Триагрутрику», L’One. Оксимирона ценю за лирику. Слава КПСС, Ак-47, еще очень люблю 25/17.
А вот Моргенштерн – ну, биты цепкие, но сама музыка… И пропаганда наркотиков, всех таких вещей – я против этого.
– А он пропагандирует?
– Ну, как-то завуалированно наверняка, – сказал Гошев.