Вратарь «Оренбурга» Гошев об РПЦ: «Сейчас все, что связано с церковью, – бизнес. Наши предки прославляли солнце, природу»

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Вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев рассказал об отношении к религии.

– Я православный человек, крещеный. Но со временем я изменил отношение к вере. В РПЦ нет того, что было раньше. Не могу называть себя христианином. Православие – это про другое.

Давайте снова посмотрим в корень слов. У родноверов, можно так назвать наши древние народы, было «явь» (материальный мир), «правь» (мир богов, светил), «навь» (мир духов).

Что значит «православие»? Наши предки прославляли солнце, вообще природу – все боги были отождествлены с разными явлениями: Велес, Яр. Сейчас же все, что связано с церковью, это бизнес.

– Предметы роскоши и вообще нынешние ценности РПЦ диссонируют с тем, что тебе близко?

– Да. Это хорошо выражено у Гюго. Он четко показал, каким должен быть священник. Сейчас таких почти нет, – сказал Гошев.

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