«Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым, Маслову дали опцию продления

Теги Спартак премьер-лига Россия Павел Маслов Руслан Литвинов Даниил Денисов Футбол

«Спартак» подписал новые контракты с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Соглашения красно-белых с обоими футболистами рассчитаны до мая 2026 года.

Также московский клуб предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову.

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах.

19-летний Денисов дебютировал за основу «Спартака» в этом сезоне и сыграл в двух матчах.

21-летний Маслов за первую команду красно-белых провел 39 матчей. Сейчас он восстанавливается от травмы.

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