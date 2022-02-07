«Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым, Маслову дали опцию продления

подписал новые контракты с полузащитниками и .

Соглашения красно-белых с обоими футболистами рассчитаны до мая 2026 года.

Также московский клуб предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову.

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах.

19-летний Денисов дебютировал за основу «Спартака» в этом сезоне и сыграл в двух матчах.

21-летний Маслов за первую команду красно-белых провел 39 матчей. Сейчас он восстанавливается от травмы.