Дэвид Мойес: «Райс – лучший хавбек Европы для меня. Летом он стоил 100 млн фунтов – и это было со скидкой»

Главный тренер оценил игру полузащитника , на которого претендуют сразу несколько топ-клубов .

«Летом я говорил, что Райс, на мой взгляд, стоит 100 миллионов фунтов. И это было со скидкой, у остальных был шанс взять Райса так дешево.

Райс – на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал. И его возраст позволяет ему продолжать прогрессировать. У него есть потенциал прибавить и стать еще более зрелым.

У него действующий контракт, и мы очень довольны, что он с нами. Он как специальное издание, таких не так много. Для меня он играет на уровне любого другого полузащитника в Европе.

Под специальным изданием я имею в виду то, что таких игроков не так много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас», – сказал Мойес.