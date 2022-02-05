Антонио Конте: «Мне не нравится говорить о борьбе за место в ЛЧ, я хочу выиграть чемпионат»

Главный тренер рассказал о своих амбициях и задачах в лондонском клубе.

«Моя первая задача – заложить фундамент для клуба и команды. Результаты будут позже.

Если нет хорошего фундамента, не будет никакой структуры, а дальше и говорить не о чем.

Когда у тебя есть и фундамент, и структура, то появляются не только надежда что-то выиграть, но и соответствующие возможности.

Сейчас мы должны много работать. Думаю, мы немного прибавили по сравнению с тем, что было раньше, потому что сейчас у нас более укомплектованный состав. Однако впереди долгий путь.

Для меня очень важно говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится говорить о борьбе за место в Лиге чемпионов. Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в ЛЧ. Мои амбиции – быть конкурентоспособным, бороться за победу», – сказал Конте.