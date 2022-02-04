Денис Макаров: «Просто смеюсь над диванными аналитиками. Люди пишут что попало – смотрят футбол из космоса и позволяют себе тебя оскорблять»

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Хавбек «Динамо» Денис Макаров рассказал об отношении к хейтерам и диванным аналитикам.

– Бесят ли диванные аналитики?

– Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в инстаграм, а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости – кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.

Люди пишут что попало. Смотрят футбол из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь – просто не обращаю внимание. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел, – сказал Макаров.

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