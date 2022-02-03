У Линекера ковид. Он извинился перед сидевшими рядом с ним в самолете и поблагодарил ученых за создание вакцины

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий сообщил, что заразился коронавирусом.

«Долго же я избегал этого.

Сегодня рано утром я вернулся из Кейптауна. Еще в самолете я почувствовал себя нехорошо.

Люди, сидевшие рядом, извините, хотя я и был в маске в течение всего полета, так как не ел. Надеюсь, я не заразил никого из тех, кто летел рейсом BA42», – написал Линекер, приложив фотографию положительного теста на коронавирус.

Через некоторое время экс-футболист написал еще один твит: «Спасибо всем за добрые пожелания. Вы очень милы. А еще – спасибо прекрасным ученым за вакцины, ведь это значит, что я не буду серьезно болеть и мешать нашей великолепной системе здравоохранения».