Эвра о вакцинации: «У каждого есть право делать то, что он хочет. Мы не знаем, что такое ковид, откуда он взялся»

Бывший защитник и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о положении людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

«Это очень личный вопрос. Я не понимаю людей, которые спрашивают: «Ты вакцинирован? Ты не вакцинирован?» У каждого есть право делать то, что он хочет.

Я думаю, что нужно прекращать такие вещи: «Ты не вакцинирован, значит, ты плохой человек. А у него есть вакцина, значит, он хороший». Нет, каждый человек свободен в выборе. У каждого есть право верить в то, во что они хотят.

Мы должны позволить людям делать то, что они хотят. Потому что никто не знает, что это такое, этот коронавирус, откуда он взялся. Как мне кажется, это просто случай. Не нужно друг другу врать. С этим коронавирусом все зависит от случая», – сказал Эвра.

Эвра о ковиде: «Мы слишком много о нем говорим – это политика. Хотят управлять людьми через страх»