«Арсенал» будет платить Обамеянгу зарплату до июня, несмотря на расторжение контракта

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Арсеналом» и перешел в «Барселону».

Несмотря на это, лондонский клуб будет до июня платить габонцу зарплату, сообщает The Athletic. Речь идет не про единовременную выплату, а о серии платежей.

В «Арсенале» Обамеянг получал 350 тысяч фунтов в неделю. Не уточняется, какую часть зарплаты лондонцы возьмут на себя.

Сообщалось, что будет платить Обамеянгу 5 тысяч евро в неделю до лета, но со следующего сезона его зарплата увеличится.

Похожая ситуация у уже была с Месутом Озилом. Футболист расторг контракт и ушел в «Фенербахче» прошлой зимой, но лондонцы продолжали платить ему 90% зарплаты до лета.