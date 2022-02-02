Стыки сборной России перенесли на стадион «Динамо», игра с Польшей – 24 марта

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Стыковые матчи отбора ЧМ-2022 с участием сборной России перенесли из «Лужников» на стадион «Динамо».

Решение о переносе приняли после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта.

Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. 

24 марта сборная России сыграет с командой Польши. В случае прохода дальше российская команда встретится с победителем матча Швеция – Чехия.

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