Хавбек «Ворсклы» Коджови: «Обеспокоен, что россияне придут, хотя украинские одноклубники говорят, что все хорошо»

Полузащитник «Ворсклы» поделился мнением о ситуации на границе Украины и России.

«Сейчас очень страшно. Забавно, но украинские одноклубники не выглядят настолько обеспокоенными.

Они продолжают говорить, что все хорошо, что россияне не доберутся туда, где мы. Я не уверен и обеспокоен тем, что россияне придут, и здесь, возможно, будут вестись боевые действия.

Если они вторгнутся, мы возле границы, и я думаю, что они могут оккупировать регион.

Мои родители волнуются. Моя мама, живущая в Манчестере, каждый день разговаривает со мной, чтобы убедиться, что все в порядке. Также я на связи с отцом, который в Испании.

Я не хочу, чтобы рядом со мной были солдаты. Я вижу украинских военных на улицах, но сейчас они не ходят с оружием.

Когда начнут, тогда я перестану чувствовать себя в безопасности. Будет опасно оставаться здесь, если россияне вторгнутся.

Я приехал сюда, чтобы играть в футбол, а не быть вовлеченным в войну», – передает слова 19-летнего Коджови украинская Tribuna.com со ссылкой на интервью The Sun.