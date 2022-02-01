«Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда, арендованного у ЦСКА

представил нападающего Федора Чалова, который перешел в команду из ЦСКА на правах аренды.

Видео началось с фразы, произнесенной футболистом на русском языке: «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы».

Затем форварда попросили рассказать о себе, и он ответил по-английски: «Я центральный нападающий. Я люблю забивать голы и создавать моменты, помогать партнерам по команде.

Очень счастлив быть здесь. Надеюсь, сыграю много матчей и забью много голов. Буду делать все возможное для команды. Знаю, что это большая команда с богатыми традициями».

У Чалова – худшая реализация в РПЛ за два сезона. При Березуцком ему еще и нет места в составе

Хорошо, что Чалов уезжает. В этом ЦСКА невозможно прогрессировать