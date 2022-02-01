«Барселона» объявит о трансфере Обамеянга во вторник утром

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшие часы перейдет из «Арсенала» в «Барселону» бесплатно.
Каталонский клуб объявит о трансфере 32-летнего габонца во вторник утром, сообщает журналист Гильем Балаге.
«Барселоне» не обязательно было соблюдать общий дедлайн, поскольку она подпишет Обамеянга как свободного агента.
По данным источника, «блауграна» заключит с нападающим соглашение на полтора года.
Ранее стало известно, что Обамеянг пойдет на существенное снижение зарплаты ради перехода в «Барсу».
В 14 матчах сезона АПЛ футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробнее его статистика – здесь.
Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯