«Барселона» объявит о трансфере Обамеянга во вторник утром

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшие часы перейдет из в «Барселону» бесплатно.

Каталонский клуб объявит о трансфере 32-летнего габонца во вторник утром, сообщает журналист Гильем Балаге.

«Барселоне» не обязательно было соблюдать общий дедлайн, поскольку она подпишет Обамеянга как свободного агента.

По данным источника, «блауграна» заключит с нападающим соглашение на полтора года.

Ранее стало известно, что Обамеянг пойдет на существенное снижение зарплаты ради перехода в «Барсу».

В 14 матчах сезона футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробнее его статистика – здесь.

Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯