Закария перешел в «Ювентус» из «Гладбаха» за 5+3 млн евро

Полузащитник Денис Закария перешел из гладбахской в .

О трансфере сообщил немецкий клуб. Вчера вечером «Боруссия» и «Ювентус» подписали все документы, сегодня игрок прошел медосмотр в Турине.

Контракт Закарии с «Гладбахом» истекал летом 2022 года. Ему предложили новое соглашение, однако игрок отказался его подписывать и сообщил, что хочет сменить клуб.

Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб заплатит за швейцарца 5+3 млн евро.

В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.