Лидер «Алисы» Кинчев о протестах против Fan ID: «Красавцы, отстояли право называться людьми, а не товаром. Госдума включила заднюю»

Лидер группы «Алиса» поделился мнением о протестах фанатов против введения Fan ID в российском футболе.

«Мир вашему дому! Наблюдаю и прихожу к выводу, что никакого рока или так называемого рок-движения не существует.

Все сами по себе и послушно приспосабливаются к тем зачастую бредовым условиям существования, которые им кидают сверху.

Это касается не только коллег по цеху, это касается и зрителя, который ради концерта готов пойти на унизительные процедуры и признать себя товаром, ведь QR-код – это товарный знак, как бы он ни назывался, сертификат, зеленый паспорт, да хоть черт в ступе – все равно это товарный знак.

А околофутбольный движ – красавцы, они в очередной раз доказали, что свобода для них – не пустой звук! Объединились и отстояли право называться людьми, а не товаром.

И уже Госдума включила заднюю и на законодательном уровне заявила, что они ничего подобного не планировали.

Всему околофутболу от сердца жму руку! Вы молодцы! В единстве сила! Один за всех, и все за одного! Мы вместе! Всем гАреть!» – сказал Кинчев.

Фанаты уже 7 клубов резко против Fan ID: возмущены слежкой («будто ты террорист»), вспоминают Оруэлла и апеллируют к Конституции