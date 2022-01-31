Хабиб о Fan ID: «Я мало знаю про него, а так – безопасность на первом месте»

Бывший чемпион в легком весе рассказал как относится к введению Fan ID.

– Хабиб, в России сейчас обсуждается Fan ID. И не все согласны с его введением. Что вы думаете по этому поводу? Нужно это или нет?

– Честно: я мало знаю про Fan ID. Я слышал в медиа – захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом.

Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так – безопасность на первом месте, – сказал Хабиб.

Фанаты уже 7 клубов резко против Fan ID: возмущены слежкой («будто ты террорист»), вспоминают Оруэлла и апеллируют к Конституции