Хабиб о Fan ID: «Я мало знаю про него, а так – безопасность на первом месте»

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал как относится к введению Fan ID.

– Хабиб, в России сейчас обсуждается Fan ID. И не все согласны с его введением. Что вы думаете по этому поводу? Нужно это или нет?

– Честно: я мало знаю про Fan ID. Я слышал в медиа – захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом.

Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так – безопасность на первом месте, – сказал Хабиб.

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