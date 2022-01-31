Переводчик Азмуна о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно. Но это же шутка, адекватные болельщики все понимают»

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Бако Почоев, переводчик нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал о реакции иранца на видео из раздевалки «Зенита», где они вместе с Артемом Дзюбой изображали половой акт.

– После второго чемпионства «Зенита» в сети появилось то самое видео из раздевалки вместе с Артемом Дзюбой. Как к этой истории отнеслись в Иране? Это же харам.

– Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел.

А адекватные болельщики все понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.

– Но сам Сердар не переживал?

– Переживал. Ему было неприятно, что так случилось.

Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни все бывает, – сказал Почоев.

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