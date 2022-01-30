«Барселоне» предложили подписать Диего Косту

находится в поисках форварда.

Каталонскому клубу предложили подписать экс-нападающего «Атлетико» Диего Косту, сообщает Diario Sport.

Ранее у «Барсы» не получилось подписать Альваро Морату, также клуб работает над трансфером Обамеянга из «Арсенала».

Имя Диего Косты – одно из многих, которые есть на столе у спортивного руководства клуба.

Последним клубом Косты был . Игрок расторг контракт с клубом 17 января и с тех пор находится в статусе свободного агента.

С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.