Дзюба – Медведеву после выхода в финал Australian Open: «Ты топище 🔥»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал теннисиста Даниила Медведева, вышедшего в финал Australian Open после победы над Стефаносом Циципасом.
«Ты топище 🔥», – написал футболист в комментариях к посту второй ракетки мира в инстаграме.
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В финале Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем.
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