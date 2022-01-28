Дзюба – Медведеву после выхода в финал Australian Open: «Ты топище 🔥»

Нападающий поддержал теннисиста Даниила Медведева, вышедшего в финал Australian Open после победы над Стефаносом Циципасом.

«Ты топище 🔥», – написал футболист в комментариях к посту второй ракетки мира в инстаграме.

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В финале Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем.

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