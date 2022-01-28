Далер Кузяев: «Против «Зенита» команды сверхмотивированы, бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого были осечки»

Полузащитник оценил выступление команды в первой половине сезона.

– Как бы вы оценили первую половину сезона в исполнении «Зенита»?

– Считаю, что провели ее хорошо. Не на отлично, но на твердую четверку. Потому что в некоторых матчах позволяли себе терять очки, особенно с командами из второй восьмерки – там, где не стоило. Думаю, нам нужно обратить на это внимание весной и не допускать подобные ошибки.

В еврокубковой кампании, на мой взгляд, могли выступить лучше. Но хорошо, что попали в евровесну, в плей-офф Лиги Европы.

– С одной стороны, разгромные победы над соперниками из Москвы, с другой – потери очков с командами из нижней части таблицы. Что это – психология?

– После наших ярких матчей, особенно домашних игр, может, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас.

Но против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки, – сказал Кузяев.