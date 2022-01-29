«Ювентус» заплатит агентам 11,6 млн евро за трансфер Влаховича

опубликовал финансовые детали трансфера нападающего из «Фиорентины».

За серба «бьянконери» заплатят 70 миллионов евро тремя траншами. Также может получить 10 миллионов бонусами при достижении игроком определенных спортивных показателей.

Еще 11,6 млн евро «Ювентус» потратит на «дополнительные расходы». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что эта сумма пойдет на выплаты агентам.

Кроме того, туринский клуб по правилам ФИФА осуществит солидарные выплаты клубам, которые помогали развитию 22-летнего игрока с его 13-летия, – то есть «Партизану» и «Фиорентине». Эти клубы разделят между собой сумму около 3,5 млн евро.

Влахович крут, но его статистика переоценена. Если «Юве» не сменит стиль игры, он пропадет