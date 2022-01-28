Призовые в женском Кубке Англии «значительно увеличатся» после критики из-за большей суммы у мужчин

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об увеличении призового фонда в женском Кубке Англии.

Сейчас победители женского Кубка Англии получают 25 тысяч фунтов, а команде, выигравшей мужской турнир, дают 1,8 млн фунтов.

Разница в сумме призовых вызвала критику у тренера женской команды «Челси» Эммы Хейз: «Тот факт, что мы получаем менее пяти процентов от общего фонда, совершенно неприемлем».

К критике также присоединилась тренер женской «Астон Виллы» Карла Уорд. Кроме того, вопрос обсуждался в парламенте Великобритании.

«У FA был четкий план по развитию женского футбола, благодаря которому он стал одним из самых успешных в спорте в нашей стране.

Чтобы стимулировать этот рост, мы вложили более 50 миллионов фунтов стерлингов в нашу стратегию «План развития». Значительное развитие женского Кубка Англии за последние несколько лет – лишь один из примеров такого роста.

Хотя конкурс еще не приносит коммерческих доходов для финансирования роста призовых, Совет FA согласился значительно увеличить сумму призовых для поддержки дальнейшего развития конкурса. Призовые увеличатся с сезона-2022/23», – говорится в заявлении ассоциации.