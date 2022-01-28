Кержаков о работе тренером: «Просыпаюсь в 5:30 утра. Сегодня думал, насколько сложен футбол, – в других видах играют руками»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» в интервью Sports.ru рассказал, как изменилась его жизнь после начала тренерской карьеры.

«Тренер каждую минуту в работе. Я просыпаюсь в 5:30-6 утра. Раньше просыпался – заснул и дальше спишь. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаешь, что было так и не так. В чемпионате перерыв – думаешь о том, что хочется попробовать, об игроках, может, кому-то изменить позицию.

Сегодня я проснулся в 5:30. Я не капитан очевидность, но думал о том, насколько сложен футбол, потому что во всех других видах играют руками.

В основном руки в повседневной жизни используем чаще, они более чувствительны. На мой взгляд, проще их подстроить под контакт с мячом. Минут 40-45 думал о том, как используются ноги в футболе, в других видах спорта», – сказал Кержаков.

«Теперь просыпаюсь в 5:30 утра и думаю, насколько сложен футбол». Честное интервью Кержакова о том, каково быть тренером