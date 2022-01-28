Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может вернуться во Францию.
«Труа» ведет переговоры об аренде 25-летнего игрока, сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Est Eclair.
Журналист Иван Карпов отмечает, что железнодорожники готовы отдать гвинейца в аренду, так как он пропустит значительную часть подготовки к возобновлению сезона из-за травмы. Камано может быть как продан, так и отдан в аренду с опцией выкупа.
В 13 матчах нынешнего сезона РПЛ бывший игрок «Бордо» забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.