Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа»

Нападающий может вернуться во Францию.

ведет переговоры об аренде 25-летнего игрока, сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Est Eclair.

Журналист Иван Карпов отмечает, что железнодорожники готовы отдать гвинейца в аренду, так как он пропустит значительную часть подготовки к возобновлению сезона из-за травмы. Камано может быть как продан, так и отдан в аренду с опцией выкупа.

В 13 матчах нынешнего сезона бывший игрок «Бордо» забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.