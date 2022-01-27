Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. «Саутгемптон» ведет переговоры с «Челси» о его трансфере

Будущее полузащитника остается неопределенным.

По данным Football London, хавбек, который провел первую часть сезона в на правах аренды с правом выкупа за 17 млн фунтов, не вернется в Россию из-за ухода из клуба.

Переговоры с «Челси» о полноценном трансфере 20-летнего футболиста ведет , который надеется подписать игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

Кроме того, интерес к Анджорину проявляют несколько лидеров чемпионшипа, они хотят взять его в аренду. «Челси» такой вариант нравится больше.

Если Анджорин не уйдет из зимой, то «Саутгемптон» попытается подписать его летом.

Статистику игрока, который в ноябре сломал плюсневую кость, можно изучить здесь.