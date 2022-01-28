Крыховяк об уходе Соузы из сборной Польши: «Очень низкий уровень. Думаю, 80% команды довольны»

Полузащитник резко высказался об уходе Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши.

« показал очень низкий уровень. Думаю, 80% нашего состава удовлетворены тем, что он ушел.

Нам немного больно. Впереди – важный матч, а самый важный человек в команде уходит, даже не попрощавшись. Это лишь доказывает его уровень. Мы должны концентрироваться лишь на том, что ждет нас впереди.

В первую очередь я концентрируюсь на футболе. Решение примет президент футбольного союза, и я убежден, что оно будет правильным. Называют много разных имен.

Должен признать, что времени осталось мало. Самые важные матчи – впереди. Важно, чтобы это был человек, знакомый с командой и обладающий опытом», – сказал Крыховяк.

Напомним, полуфинал стыковых матчей между сборными России и состоится 24 марта.