Агент Сафонов об Азмуне: «Зенит» упустил момент неплохо заработать. Нужно было в прошлом году продавать либо подписывать новый контракт»

Футбольный агент высказался о ситуации с форвардом , который по окончании сезона перейдет бесплатно в .

«Клуб упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители «Зенита» почему-то не сделали ни того ни другого.

И уже осенью стало понятно, что Азмун уйдет свободным агентом. Он давно хотел поиграть в Европе, контракт с «Зенитом» заканчивался — при таком раскладе футболиста не удержать.

Пострадал и , который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за «Зенит» так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в , и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам «Зенита» полагаются солидные бонусы. Чем не стимул?

Кроме того, Сердар — неглупый парень и понимает, что если до мая валять дурака, заиграть в Бундеслиге будет вдвойне тяжелее», – сказал Сафонов.