Денис Глушаков: «Зенит» – один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Это ни для кого не секрет»

Полузащитник «Химок» высказался о ситуации в российском футболе.

– Если везде будут играть опытные, уровень поднимется?

– Нет. Не говорю, что надо ставить стариков. Надо все делать плавно, совмещать опытных и молодых. Должна быть система, в которой на место завершившего карьеру готовят молодого.

Вот в «Спартаке» взяли пачку игроков – вжух, убрали. Поставили новых. Приехали. Ну и что дальше? Давайте другую команду.

Почему-то «Зенит» так не делает. Им доверяют деньги, и они покупают футболистов. И берут прежде всего опытных игроков.

– Дело в деньгах?

– Ни для кого не секрет, что один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Но я не понимаю, почему другие берут неквалифицированных футболистов, – сказал Глушаков.