Переход Влаховича в «Ювентус» могут оформить в ближайшие часы

Нападающий Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус» из «Фиорентины».

Как сообщает La Nazione, сделку могут оформить в ближайшие часы. Сегодня состоятся переговоры между «Фиорентиной» и по этому вопросу.

Сообщалось, что туринский клуб предложил за 21-летнего форварда 60 млн евро. «Юве» уже согласовал с Влаховичем 5-летний контракт на 7 млн евро в год.

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Влахович – монстр: по голам уступает только Левандовскому, помешан на рекордах и саморазвитии. Но очень однообразен